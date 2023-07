Caltanissetta. Finisce al Pronto soccorso dopo essere stato morso da una vipera mentre stava lavorando in campagna

CALTANISSETTA. Brutta disavventura, fortunatamente a lieto fine, per un uomo che è stato morso da una vipera. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo era in campagna e stava lavorando quando, improvvisamente, è stato morso alla gamba dal rettile. Con prontezza di spirito, vedendo che la gamba gli stava gonfiando, s’è portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Elia.

Qui i medici si sono messi subito in contatto diretto con il centro anti veleni al fine di farsi inviare prima possibile l’antidoto. Fortunatamente, tuttavia, ciò non s’è reso necessario in quanto, alla fine, l’uomo s’è ripreso senza bisogno di dover ricorrere al siero anti vipera del centro antiveleni.