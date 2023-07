Caltanissetta. FederEventi in collaborazione con l’Associazione Pescarese Ornicoltori apre al tesseramento 2024

CALTANISSETTA. Ritorna a Caltanissetta l’ornicoltura attraverso FederEventi Caltanissetta. Da più di un anno è in corso una collaborazione con l’Associazione Pescarese Ornicoltori attraverso l’organizzazione di vari eventi e iniziative in diversi luoghi d’Italia. Adesso si amplia la collaborazione all’interno del territorio Nisseno.

L’A.P.O. è un’Associazione senza scopo di lucro che si interessa di ornitologia e avifauna; è associata alla Federazione Ornicoltori Italiani, la prima federazione ambientalista riconosciuta con decreto dalla Repubblica Italiana (D.P.R. 1166 del 15 dicembre 1949) e, per suo tramite, alla Confederation Ornithologique Mondiale; si prefigge di conservare, sviluppare e migliorare il patrimonio ornitologico nazionale.

L’Associazione, attraverso eventi divulgativi (orientati per lo più alle nuove generazioni), incontri tecnici, convegni e conferenze, diffonde l’amore per la natura e l’attenzione all’ambiente; mediante lo studio e la ricerca, portati avanti dai suoi soci-allevatori, sviluppa e migliora il patrimonio genetico dell’avifauna nazionale e internazionale; in collaborazione con le autorità preposte, si occupa di recupero e cura di volatili feriti o in difficoltà; promuove l’ornitologia sportiva organizzando e partecipando a eventi di settore (tra i suoi soci diversi campioni italiani e mondiali); è attenta al sociale (ciclicamente istituisce raccolte fondi e/o generi di prima necessità per i bisognosi); opera su tutto il territorio nazionale con soci anche in Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia.

Negli ultimi mesi l’A.P.O. è stata direttamente coinvolta nell’organizzazione e realizzazione di: campagna mediatica “L’acqua è vita” (luglio-agosto 2022), World Championship Show – WBO 2022 (Chianciano Terme – settembre 2022), II° Campionato Interregionale “Cuore d’Italia” (Aprilia – ottobre 2022), Mostra Ornitologica Gloster Canary Club Italiano (Scafa – novembre 2022), Campionato Ornitologico Nazionale di Specializzazione (Montesilvano – dicembre 2022), campagna mediatica “Rispettiamoci: gli animali valgono più di un botto” (dicembre 2022), 70° Campionato Mondiale di Ornitologia (Napoli – gennaio 2023), Open day – Trigano van (Fossacesia – maggio 2023), Pedibus (Pescara – giugno 2023); tra le attività programmate per l’anno in corso sicuramente l’evento di punta sarà il Campionato Italiano di Ornitologia – Lanciano 2023: l’evento più importante dell’ornitologia sportiva nazionale, che torna in Abruzzo dopo circa 60 anni e si terrà, a Lanciano, dal 10 al 17 dicembre. Per iscriversi chiama il numero 3517480265, tramite email federeventi.cl@gmail.com o su Facebook FederEventi Caltanissetta.