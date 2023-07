Caltanissetta. Comune ha chiesto all’Università di Palermo il potenziamento delle facoltà sanitarie e scientifiche per il 2023/2024

CALTANISSETTA. Il comune di Caltanissetta in qualità di componente del Consorzio Universitario ha chiesto ed ottenuto dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Prof. Massimo Midiri, l’implementazione e il potenziamento delle facoltà in ambito sanitario scientifico impegnandosi a fornire ulteriori locali per svolgere le lezioni per l’anno accademico 2023/2024.

Lo ha reso noto, non senza soddisfazione, il sindaco Roberto Gambino. Si tratta infatti di una notizia oltremodo importante per il territorio nisseno dal momento che è il primo passo per un’offerta formativa più ampia a servizio dei giovani e delle nuove professionalità, ma anche per attivare un formidabile volano economico per il tessuto sociale della Città di Caltanissetta.