Box di ripristino: incontro proficuo tra i sindaci e consiglieri M5S di Caltanissetta e San Cataldo e il commissario Asp Caltagirone

Si è svolto un importante incontro con il Commissario straordinario dell’ASP Alessandro Caltagirone, al quale hanno partecipato il Portavoce all’ARS l’On. Nuccio Di Paola, i Sindaci di San Cataldo e Caltanissetta Gioacchino Comparato e Roberto Gambino e i consiglieri comunali di San Cataldo e Caltanissetta Adriano Bella e Federica Scalia. L’incontro è stato finalizzato ad avere notizie riguardanti la tempistica per la riattivazione del “Box di ripristino” al Pronto Soccorso del Sant’Elia, chiuso in data 12 giugno.

Nell’incontro il Commissario ha dato assicurazioni di aver individuato dei locali che saranno ristrutturati e resi idonei nel breve tempo possibile. Gli stessi sono stati individuati presso il vecchio Pronto Soccorso e precisamente nella Camera Calda (ex area riservata in cui era consentito il transito esclusivamente ai mezzi di soccorso in arrivo al nosocomio).

La data di riapertura del “Box di Ripristino” potrebbe avvenire in brevi tempi e si spera entro la fine del mese. Inoltre durante l’incontro si è discusso e avuti chiarimenti, sulle prossime attività che il Commissario Straordinario avrebbe intenzione di effettuare per le risoluzioni di problemi che l’Azienda Sanitaria si ritrova dopo l’emergenza sanitaria Covid.

“La discussione – hanno detto i consiglieri Bella di San Cataldo e Scalia di Caltanissetta – è stata costruttiva e ci auguriamo che dalle idee che sono state messe sul tavolo si possa finalmente passare ai fatti; noi vogliamo essere fiduciosi delle parole del Commissario Straordinario”.