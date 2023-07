Bompensiere. Maestra adotta un husky che era ricoverato nel canile di Montedoro

BOMPENSIERE. In un periodo nel quale i cani, o gli animali domestici o d’affezione in genere vengono abbandonati per essere lasciati ad un destino spesso tragico o comunque duro, l’esempio che arriva da Bompensiere è lodevole.

La maestra Salvina Montalto, infatti, ha adottato un cane ricoverato al canile di Montedoro. Lo ha reso noto il sindaco Salvatore Virciglio, non senza legittima soddisfazione. Si tratta di un amabile maschio di razza husky. “L’adozione – ha detto – è un atto di forte sensibilità che dà una nuova vita all’animale e che migliora la vita del padrone. Se dovete scegliere un cane preferite quelli che affollano i canili”.