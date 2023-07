Bimbo di due anni annega all’interno di una piscina in una residenza privata

Ancora una grave tragedia con protagonista un bimbo in piscina. Stavolta l’irreparabile è accaduto a Vicenza: il piccolo, di soli due anni, è morto annegato all’interno di una piscina in una residenza privata. I genitori hanno immediatamente allertato la macchina dei soccorsi, ma a nulla è valso l’intervento dei sanitari per strapparlo alla morte.

I sanitari, nonostante gli sforzi profusi hanno dovuto constatarne l’avvenuto decesso nel contesto dell’ennesima tragedia che ha registrato la morte di un bimbo in tenera età all’interno di una piscina privata.