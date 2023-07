Bimba di un anno e mezzo finisce sott’acqua e annega in una piscina gonfiabile

Una bimba di appena un anno e mezzo è morta annegata all’interno di una piscina privata. E’ accaduto a Parma. La bimba è finita sott’acqua in un momento di distrazione della famiglia.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, era stata installata una piscina gonfiabile per i residenti e qui la piccola stava giocando con l’acqua, insieme ad altri bambini.

Purtroppo un attimo di distrazione da parte degli adulti è stato fatale. La bambina è caduta in acqua ed è annegata, per lei non è stato possibile fare nulla. Appena i genitori si sono accorti di cosa era accaduto alla loro piccola hanno chiamato i soccorsi, tentando anche di rianimarla.

Immediati i soccorsi , ma ogni tentativo è stato vano: i sanitari hanno soltanto potuto constatare il decesso della bambina. A raggiungere il luogo della tragedia anche i carabinieri e gli agenti di polizia, che hanno provveduto a effettuare i rilievi e ad ascoltare le testimonianze di chi era presente.