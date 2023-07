Autista travolto e ucciso dal suo stesso furgone mentre cercava di bloccarlo

Travolto dal suo stesso furgone mentre stava cercando di bloccarlo. E’ morto così a Milano un uomo di 46 anni. Secondo quanto riportato da Milano Today, in base a quanto sostenuto dai Vigili del Fuoco, pare che l’autista stesse cercando di fermare il mezzo su un piano scosceso quando è rimasto schiacciato dallo stesso.

Una situazione che, purtroppo, s’è rivelata per lui fatale non lasciandogli scampo alcuno in quanto l’uomo sarebbe morto sul colpo. Alla fine, il corpo dello sfortunato autista è stato estratto dai pompieri solo qualche ora dopo e comunque dopo aver sollevato l’automezzo tramite cuscini ad aria.