Allerta incendi. Il sindaco Gambino: “Sono in continuo contatto con Prefettura e Protezione Civile, ma non va abbassata la guardia”

CALTANISSETTA. Il sindaco Roberto Gambino, per quanto riguarda l’allerta incendi, è in continuo contatto con la Prefettura e la Protezione Civile. Lo ha annunciato lo stesso primo cittadino nisseno. “Al momento la situazione è tranquilla e non c’è nulla da temere, ma l’eccezionale ondata di calore e la siccità impongono a tutti di non abbassare la guardia neanche un momento”.

Il sindaco ha anche invitato i cittadini a prestare la massima attenzione e ad evitare di accendere fuochi che, alimentati dal caldo e dallo scirocco, possano sfuggire dal controllo e arrecare danni a cose o persone. Infine, ha anche invitato, in caso di avvistamento di fumo in lontananza, a chiamare il 115 in quanto l’aiuto e la collaborazione di tutti, in questi casi, sono sempre fondamentali.