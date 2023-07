Aeroporto di Sigonella compensa Fontanarossa. Santanchè: “apertura fondamentale per il turismo”

“Ringrazio il ministro della Difesa Guido Crosetto per aver dato il via libera all’utilizzo dell’aeroporto di Sigonella per far fronte all’emergenza dovuta alla chiusura dell’aeroporto Fontanarossa di Catania, evitando così di gravare ulteriormente sul settore del turismo, che in quella parte della Sicilia sta subendo un rallentamento proprio nell’anno della ripresa post-pandemia” commenta il ministro Daniela Santanchè che aggiunge:

“L’intervento per ridurre il costo dei voli era necessario -ed atteso- da tempo, la situazione che si è venuta a creare stava diventando insostenibile soprattutto per quelle tratte dove non esiste una possibilità di concorrenza. Bene hanno fatto i colleghi Urso e Salvini a convocare i vettori aerei e porre la questione sul piano legislativo e sulla continuità territoriale, è la strada giusta per tutelare i consumatori nei loro diritti e proteggere il comparto del turismo che è un asset strategico e fondamentale per l’Italia. Il Governo sta dimostrando non solo di essere vigile sul tema degli aumenti dei costi e dei prezzi, ma di avere la volontà di intervenire attraverso una strategia multidisciplinare che coinvolge più dicasteri.

Oggi il comparto del turismo sta subendo, come tanti altri settori, il peso dell’inflazione che aumenta i prezzi e questo può, nel lungo periodo, diventare un problema e far perdere quanto il comparto ha recuperato negli ultimi mesi. Quello del caro vacanze è un tema che il Ministero monitora con molta attenzione”.