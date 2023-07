SAN CATALDO – Si è svolta domenica scorsa a San Cataldo la prima giornata diocesana per animatori, che ha raccolto oltre 280 giovani attivamente impegnati in varie comunità ecclesiali con le attività dei grest. “Maria si alzò e andò in fretta” è stato il tema della giornata organizzata dall’Ufficio di Pastorale giovanile della diocesi di Caltanissetta per preparare i presenti alla Giornata Mondiale della Gioventù che si celebrerà a Lisbona nel mese di agosto e alla quale prenderanno parte come pellegrini 48 giovani del territorio nisseno, mentre tanti altri potranno viverla nei propri contesti parrocchiali. È stato un momento di festa che ha preso il via nel pomeriggio domenicale in Piazza Calvario dove i giovani animatori presenti si sono riuniti e hanno esibito i temi dei propri grest e gli inni identificativi. A questo momento di vivace animazione è seguita la testimonianza del diacono don Stefano Cortesiano, che ha narrato il proprio percorso di riscoperta di Dio e la sua scelta vocazionale. La giornata è proseguita con giochi organizzati dai coordinatori dell’Oratorio salesiano di San Cataldo, svolti nel cortile dell’Istituto Maria Ausiliatrice per una sana e allegra competizione tra i diversi gruppi presenti. Alla giornata ha preso parte il vescovo Mons. Mario Russotto che ha celebrato l’eucaristia in una Chiesa Madre gremita di giovani in festa. In serata i giovani si sono ritrovati poi in Piazza Calvario dove hanno concluso con musica da discoteca sotto le stelle. Da sottolineare che l’evento è stato patrocinato dal Comune di San Cataldo.