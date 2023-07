A Roma premiata l’azienda Tenute Lombardo. Il sindaco Gambino: “Orgogliosi di queste produzioni per costruire percorsi di qualità”

CALTANISSETTA. Le produzioni agricole del territorio nisseno stanno ottenendo importanti riconoscimenti qualitativi sia in Italia che a livello internazionale.

A sostenerlo con forza è stato il sindaco Roberto Gambino: “Sono tornato da Roma dove, in qualità di Sindaco di Caltanissetta, insieme a Gianfranco Lombardo, agronomo viticolo e produttore di Tenute Lombardo, abbiamo ricevuto un prestigioso premio in occasione del “Concorso Enologico Internazionale Città del Vino 2023″ presso la sala della Protomoteca del Campidoglio”.

Il concorso di rilevanza mondiale nel settore vinicolo ha riunito sindaci e produttori per promuovere le tradizioni e le eccellenze enologiche offrendo l’opportunità a commissari itineranti tra cui enologi, acquirenti, importatori, tecnici e giornalisti provenienti dall’Italia e dall’estero di partecipare alle sessioni di degustazione e conoscere i vini di competizione e i territori di provenienza.

Durante le selezioni e le valutazioni dei vini il territorio di Caltanissetta ha rivelato le sue straordinarie potenzialità. In particolare l’azienda tenute Lombardo si è distinta per la sua eccellenza mettendo in primo piano il nome della Città e contribuendo a consolidare la sua reputazione nel panorama vitivinicolo.

” La Città di Caltanissetta – ha detto il sindaco Gambino – è orgogliosa di queste produzioni soprattutto in un momento così importante in cui stiamo promuovendo il Parco Mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo e altre iniziative legate a prodotti agricoli di qualità. Questi riconoscimenti e medaglie sono fondamentali per costruire percorsi di qualità”.