A Montedoro prova gran prix interprovinciale

MONTEDORO – Prova gran prix interprovinciale , approda a Montedoro. 6 km tra le vie della cittadina nissena. La prima edizione ha visto una grande partecipazione di concorrenti che sono accorsi da tutta la Sicilia, con un folto numero di partecipanti di Serradifalco, Caltanissetta e Canicattì; un centinaio in totale. Da segnalare che nella categoria master l’ha spuntata il nisseno Salvatore Geraci della società “asd corri Serradifalco “, che qualche giorno fa ha migliorato il suo personale sulla distanza del 5000 metri a Nicosia su pista, fermandosi il cronometro in 16.52. L’ appuntamento è per l’anno prossimo per la seconda edizione.