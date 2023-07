A Borgo Polizzello messa processione con nuova statua di San Pietro. Dono della famiglia Genco Russo

MUSSOMELI – La giornata domenicale del 23 luglio, col suo clima torrido, non ha impedito lo svolgimento del rito religioso in occasione della benedizione della nuova statua raffigurante San Pietro, commissionata allo scultore e pittore prof. Calogero Barba dai signori Francesco Genco Russo e suo nipote e dagli stessi donata alla Chiesa di Borgo Polizzello, dedicata appunto a San Pietro della Diocesi di Caltanissetta.. Un evento partecipato soprattutto da quanti posseggono un lembo di terra o hanno avuto rapporti di diverso genere in quella zona. Presente alla celebrazione il sindaco onorevole Giuseppe Catania e la famiglia Genco Russo, e diversi contradaioli. Presente anche l’Assessore Sebastiano Lo Conte, promotore dell’iniziativa, come si legge nella targhetta saldata sulla statua. Una cerimonia solenne con messa e benedizione del simulacro e la preghiera finale a San Pietro implorata dai presenti, il cui simulacro sistemato su apposito fercolo, subito dopo la messa, è stato portato in processione per un breve percorso adiacente alla Chiesa al grido di Viva San Pietro e allietata dalla presenza della Banda musicale del M* Giuseppe Noto. L’inizio a la conclusione della processione è stato salutato dal suono delle campane a distesa con un breve riflessione finale di Padre Achille Lomanto che aveva celebrato la messa solenne. Soddisfazione generale dei contradaioli che hanno visto ripopolare, anche se per poco tempo, Borgo Polizzello con la sua storia agricola e la sua storia archeologica. Oggi, la voce del Borgo con la “Festa del grano”, con le due giornate programmate dal Comune di Mussomeli in collaborazione con ARNIA e Proloco, vuole rappresentare l’auspicio di valorizzazione e promozione del territorio per il prossimo futuro. Dunque, Borgo Polizzello, alias, “Cìanzu”.