29° raduno nazionale dei paracadutisti (ANPd’I) dal 23 al 25 Giugno ad Asti. Premiata sancataldese

SAN CATALDO -Il 23 giugno ad Asti inizia ufficialmente il raduno nazionale dei paracadutisti e il raduno della ripartenza dopo 5 anni nei quali le restrizioni della pandemia ne avevano precluso lo svolgimento. Tra le iniziative messe in campo dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia e dal Ministero della Difesa c’è da considerare un bando Nazionale promosso in occasione del 40° anniversario dall’inizio della missione in di pace in Libano. Tale Bando di concorso è stato riservato agli studenti di Scuola Media Superiore iscritti all’ANPd’I come anche ai loro parenti di Iscritti. La Sezione di Caltanissetta non si e fatta sfuggire l’occasione di partecipare. Essa, coordinata dal par. Calogero Giordano (revisore dei conti della Sezione) ha iscritto Maria Pia ALU’, di San Cataldo, simpatizzante della Sezione, e frequentante il 4° anno dell’Istituto Tecnico Economico “Luigi Russo” di Caltanissetta. Maria Pia è stata bravissima nel ricercare i fatti storici che 40 anni fa portarono le nostre Forze Armate in Libano 1982. Quella missione fuori dai confini nazionali rappresentò per il nostro Paese il primo intervento operativo dal termine della Seconda Guerra Mondiale. Il contingente che costituì per primo quella missione era formato per la maggior parte da militari di leva e la Brigata paracadutisti Folgore fu, in particolare, la prima brigata ad intervenire in una missione di peacekeeping in un paese martoriato di anni di guerra come il Libano. Maria Pia nonostante i suoi 17 anni si è appassionata sentendo i racconti dei veterani, la Sezione le ha fornito ogni mezzo per supportarla nella sua partecipazione al bando di concorso. Tale aiuto, di fatto, non rappresenta altro che uno dei tanti compiti che le Sezioni delle Associazioni d’Arma svolgono sul territorio, ovvero informare i giovani sulla storia e le tradizioni militari del nostro Paese. Sabato 24 giugno Maria Pia Alu’ ha quindi preso parte al raduno insieme alla sua famiglia, la mamma Gabriella, il papà Giuseppe (agente della Polizia penitenziaria in quiescenza), il fratello Antonio (Sottufficiale dell’Aereonautica Militare), alla sorella Francesca e al fratello Aldo (1° aviere dell’AM) una famiglia di militari cresciuta con valori patriotici e di vicinanza alle istituzioni. A sostenere l’Alù c’è stato inoltre un nutrito gruppo di paracadutisti nisseni in rappresentanza della Sezione, in particolare insieme al labaro di Sezione, il presidente par Giuseppe Salvo, il Direttore Tecnico Michele Nalbone, il Revisore dei Conti Calogero Giordano e il paracadutista Gino Consiglio che suona nella banda folgore), che non le hanno fatto mancare il supporto di cui avesse potuto avere bisogno. Infine, nel giorno della premiazione, si è scoperto che la candidata nissena ha vinto il primo premio del bando di concorso aggiudicandosi una Borsa di Studio dal valore di 1600 €. La premiazione, con la consegna dell’assegno a Maria Pia ha segnato un momento estremamente emozionante per tutto il gruppo Nisseno, riempito di un immenso orgoglio per aver vinto un concorso a livello nazionale. L’assegno e stato consegnato dal Presidente Nazionale dei Paracadutisti il Gen. C.A (ris) Marco Bertolini, dal Sindaco di Asti dott. Maurizio RASERO e dal Proboviro par Ivo Fornaca. Bravissima alla nostra simpatizzante Maria Pia e congratulazioni anche al Coordinatore della Sezione Nissena par Calogero Giordano che proprio qualche giorno prima si è laureato in archeologia presso l’università di Palermo, Calogero è un pilastro della Sezione e la Sezione si conferma, ancora una volta, come un punto di riferimento per i giovani nisseni.