Villalba. Fissate le date e le modalità per votare i progetti di Democrazia Partecipata

VILLALBA. Al fine di procedere alla scelta dei progetti da realizzare relativamente alla Democrazia partecipata 2023, le votazioni saranno espletate secondo quanto indicato nell’Allegato A, nel rispetto della massima trasparenza. Lo ha reso noto il sindaco Mariapaola Immordino che ha anche comunicato il relativo calendario:

Lunedì 26 Giugno 8.00/14.00 –

Martedì 27 Giugno 8.00/14.00 15.00/18.00

Le operazioni di voto saranno effettuate presso l’Aula Consiliare del Comune di Villalba dove verrà allestita un’apposita urna in cui i cittadini potranno esprimere la propria preferenza tra i progetti di seguito indicati:

I progetti con le rispettive numerazioni, selezionati come da Verbale di Seduta della Commissione del 06/06/2023, presente agli atti dell’ufficio, sono i seguenti:

• PROGETTO N. 1 – “Riqualificazione ed abbellimento del Tratto di Corso Garibaldi tra le Vie: Via Nicolò Palmeri – Via N. Sauro – Via Vittorio Veneto – Via Libertà;

• PROGETTO N. 2 – “Richiesta da parte della Scuola di I grado “G. Garibaldi” di Villalba;

• PROGETTO N. 3 – “Sistemazione Bevaio sito in C.da Nasca”.

Il sindaco ha anche ricordato che per esprimere la propria preferenza sarà necessario indicare il numero riferito al progetto scelto e presentare documento di identità del votante . Saranno scartate le schede con due preferenze.