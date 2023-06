Una vacanza in “ salsa dolce”…

Un imprenditore chiude l’azienda per una settimana e regala a 60 dipendenti una vacanza in un resort a 5 stelle. Per Khairul Aming, a capo di un’azienda che produce salse, non si tratta certo della prima volta in cui decide di premiare i suoi dipendenti: in passato aveva già regalato ai dipendenti delle vacanze o dei buoni gratuiti. Nel pacchetto vacanze sono comprese escursioni in barca, partite a beach volley, cene di gala. noleggio di moto acquatiche e camere con idromassaggio. La vacanza si è svolta in un resort sulla spiaggia di Langkawi, un arcipelago nel nord-ovest della Malesia.