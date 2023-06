Sutera, avviati i lavori per riapertura al transito veicolare SP 20 bis “Sutera-bivio Campofranco”

SUTERA – La caduta di massi di alcuni giorni fa ha procurato disagi a molti cittadini, compresi imprenditori, attività con la chiusura al transito veicolare della SP 20 bis “Sutera – Bivio Campofranco”. “ La nuova amministrazione non è rimasta con le mani in mano ed ha subito interessato i dirigenti della provincia e il Commissario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta che sta dando risposte al problema creatosi. “Da rilevare, ha chiosato, il Vice sindaco Dott. Nuccio Magro assessore al ramo, l’impegno per il territorio dell’ Onorevole Mancuso per supporto operativo dato nella soluzione del problema, al quale va il nostro ringraziamento