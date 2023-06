Sutera, insediato consiglio comunale e il rammarico della minoranza

SUTERA – Il 10 Giugno 2023 si è insediato il nuovo Consiglio Comunale del Comune di Sutera, dove alla minoranza risultano eletti l’avvocato Carmelo Salamone, Carmelina Alongi e l’ex Presidente del Consiglio Nuccia Marina Malta. Innanzitutto, il consigliere Salamone ha voluto ringraziare l’Amministrazione uscente per l’operato posto in essere negli ultimi dieci anni, per tutto ciò che è stato realizzato e per le basi che sono state poste per il futuro. Come è stato sottolineato, un dato certamente importante per l’intera comunità è quello di avere lasciato in ordine il bilancio comunale, con un attivo di tesoreria per un importo complessivo di circa 76.000 euro. Tuttavia, è stato espresso il rammarico per il totale disequilibrio di genere all’interno della Giunta Comunale dopo l’elezione del primo Sindaco donna della storia di Sutera. Passando alla votazione del Presidente del Consiglio, i tre consiglieri di minoranza nel segno della pace dell’unità e della collaborazione manifestati durante la campagna elettorale, hanno votato all’unanimità il candidato designato dal gruppo di maggioranza, Giuseppe Carruba. Purtroppo, come ha sottolineato la consigliera Alongi, il messaggio di pacificazione, di unità e di collaborazione si è rivelato unilaterale, in quanto la proposta di votare un membro della minoranza come vice- presidente del Consiglio Comunale non ha ricevuto il consenso della maggioranza, senza peraltro nessuna motivazione espressa. Da oggi in avanti i Consiglieri di minoranza eletti porteranno avanti le idee e i principi di Sutera nel Cuore e avranno l’onere e l’onore di garantire l’opposizione, a tutela del buon andamento dell’amministrazione e a vigilanza sul potere esecutivo e sulle decisioni assunte dall’assemblea consiliare. (Il Gruppo Consiliare di minoranza ( Avv. Carmelo Salamone Carmelina Alongi Nuccia Marina Malta) )