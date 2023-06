Sutera, Approvato all’unanimità dal Consiglio comunale rendiconto di gestione esercizio 2022

SUTERA- (Dai consiglieri di Minoranza “Per Sutera nel Cuore” Carmela Alongi, Nuccia Marina Malta,Avv. Carmelo Salamone RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: “Oggi, 30/06/2023, si è tenuta alle ore 11:00 la seduta ordinaria del Consiglio Comunale del Comune di Sutera. In merito al punto all’ordine del giorno relativo all’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2022, dopo l’intervento della Ragioniera dott.ssa Giulia Monastero, la Consigliera Nuccia Marina Malta, ha preso la parola per evidenziare la buona gestione politica e amministrativa della precedente amministrazione. Quest’ultima è riuscita a ridurre il disavanzo fino a 74.000 Euro, superando di circa 4.000 euro le previsioni. La Consigliera Carmelina Alongi ha sottolineato, tra gli aspetti positivi del bilancio, il risanamento del debito ATO e ha evidenziato come il dato economico che si ricava dal consuntivo permetterà all’Amministrazione da poco insediata di a vere ampi spazi di manovra. Tale risultato è stato possibile anche grazie alla professionalità e competenza della Segretaria dott.ssa Cettina Nicosia, della Ragioniera dott.ssa Giulia Monastero e di tutti i dipendenti comunali che hanno adeguatamente azionato le leve delle entrate e della spesa pubblica. Il rendiconto è stato approvato all’unanimità. La maggioranza è rimasta in silenzio e l’unico intervento della Sindaca Catania, rispetto alla mancata adesione alla rottamazione quater, è stato prontamente smentito. Passando all’ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Mussomeli-Valle dei Sicani”, il consigliere Salamone, dopo la lettura della proposta di deliberazione da parte del Presidente del Consiglio, ha sottolineato come l’adesione alla suddetta Unione è una grande opportunità per la collettività. Trattandosi infatti di un ente sovra-comunale, con statuto, atto costitutivo e organi propri, dispone anche di proprie risorse finanziarie che ammontano a circa 50 milioni di Euro, rappresentando per il Comune di Sutera una importante opportunità economica, in quanto consentirà notevoli risparmi in funzione delle economie di scala. Il consigliere Salamone ha invitato la maggioranza a lavorare in sinergia con l’Unione per apportare benefici al Comune di Sutera. Infine, il Consigliere Salamone è stato eletto consigliere dell’Unione dei Comuni “Mussomeli-Valle dei Sicani” per il gruppo