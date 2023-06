Si schianta contro un negozio con l’auto della madre: 13enne rischia l’amputazione del piede

Tredicenne si mette alla guida dell’auto della madre, si schianta contro un negozio e rischia l’amputazione di un piede. E’ quanto incredibilmente accaduto a Pavone Mella. Il 13enne si è messo alla guida dopo che la madre si era allontanata. Il ragazzino, nell’impatto, è rimasto ferito e rischia l’amputazione del piede.

Stando a quanto riportato dal Giornale di Brescia, il ragazzino stava pulendo l’auto insieme alla madre nel garage di casa. Appena lei si è allontanata dall’automobile per qualche minuto, il 13enne si è messo al volante del veicolo, immettendosi su via Vittorio Emanuele, su una strada particolarmente trafficata del paese, fortunatamente deserta in quel momento.

Il viaggio del ragazzino è tuttavia durato pochissimo. Perso il controllo dell’automobile, il 13enne di Pavone Mella si è schiantato contro la vetrina di un negozio. Sul posto è giunta la Polstrada, oltre ai sanitari che hanno immediatamente soccorso il ragazzino. Il 13enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso: le condizioni del suo piede sono parse subito molto critiche a causa delle ferite riportate nello schianto.