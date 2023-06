Rissa shock in un torneo di calcio giovanile Under 16 in Germania: muore 15enne per le percosse subite

Ha fatto registrare un epilogo terribile quanto inatteso un torneo Under 16 che si è disputato a Francoforte in Germania. Dopo un match giocato tra JFC Berlin e Metz si è scatenata una rissa tra ragazzini, con un giocatore della squadra tedesca che è finito in coma per gravi lesioni cerebrali. Dopo qualche giorno di coma, il 15enne è deceduto.

Il giocatore ritenuto colpevole è ancora in custodia cautelare, fermato dalla Polizia di Francoforte che sta ancora indagando sull’accaduto. L’agenzia di stampa AFP ha spiegato che l’adolescente deceduto era stato tenuto in vita artificialmente, negli ultimi giorni, solo per procedere con la donazione degli organi. Dopo la rissa di domenica il ragazzo di 15 anni è morto in ospedale per gravi lesioni cerebrali. Per chiarire le circostanze della morte del giovane verrà eseguita un’autopsia nei prossimi giorni