Riapertura reparto chirurgia generale P.O. Longo Mussomeli: compiacimento della FP CGIL

MUSSOMELI – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: “Questa O.S. apprende che recentemente sono stati completati i lavori di manutenzione ordinaria presso il complesso operatorio del presidio ospedaliero di Mussomeli. Detti lavori si erano resi necessari a seguito dei rilievi formulati dai carabinieri del NAS nel corso delle loro visite ispettive. Questa notizia non può che essere accolta positivamente da questa O.S. anche nella considerazione che adesso anche la equipe chirurgica, a seguito anche dell’assunzione di tre medici chirurghi, rappresentano la premessa ideale per addivenire alla riapertura ai ricoveri ordinari e soprattutto in urgenza, della Unità operativa di Chirurgia Generale. Nel ribadire la soddisfazione per la positiva chiusura di una vicenda che per troppo tempo ha privato ai cittadini del Vallone le prestazioni di natura chirurgica, auspichiamo pertanto che nel più breve tempo possibile si possa ovviare al perpetuarsi di tale situazione di precarietà. (I COMPONENTI LA RSU AZIENDALE IL SEGRETARIO PROVINCIALE FP CGIL Angelo Polizzi Lilly Corda Michela Foglietto Salvatore Cardinale)”