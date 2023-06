Premio letterario al poeta acquavivese Calogero Sorce al Concorso “Padre Pino Puglisi” 2023 VIII edizione

ACQUAVIVA PLATANI – Il poeta acquavivese Calogero Sorce, attualmente residente a Venaria Reale (TO), vince il III premio al Concorso Nazionale di Poesia Padre Pino Puglisi 2023 VIII edizione, Organizzato da: Associazione “We Can Hope”, Parrocchia “S Giovanni Bosco”, Parrocchia “S Gaetano”- “Maria SS del Divino Amore”, Parrocchia “Maria SS delle Grazie” – Roccella di Palermo, nella Sezione C Poesia religiosa in vernacolo o in lingua siciliana, con la lirica “Cori ‘mmaculatu”. La cerimonia di premiazione dei vincitori si è tenuta sabato 17 Giugno 2023, alle ore 18.30, presso la Parrocchia “San Giovanni Bosco”, via Messina Marine 259, Palermo. Ha ritirato per Calogero Sorce il premio ed ha recitato la sua poesia il noto poeta siciliano Francesco Billeci, suo carissimo e fraterno amico, il quale ha provveduto a inviargli la foto del premio e il relativo filmato, vista l’impossibilità del poeta premiato a presenziare al premio. Altra poetessa del nisseno premiata è Claudia Mele , che ha ricevuto la “Menzioni D’onore” per la poesia “Una Pennellata Di Pace”.