Pole position per Verstappen a Montreal, male le Ferrari

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Super Max Verstappen, con il tempo di 1’25″858, ha conquistato la pole position nel GP di Montreal di domani. Il campione del mondo olandese della Red Bull ha anticipato la Haas del tedesco Nico Hulkenberg, secondo a 1″244 (ma poi scivolato in quinta piazza causa penalità), ne approfitta l’Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso (+1″428). Seconda fila Mercedes con Lewis Hamilton e George Russell. Giù di tre posizioni anche la Ferrari di Carlos Sainz, che scatterà 11esimo, in quanto giudicato colpevole dai commissari di aver ostacolato Pierre Gasly nelle fasi finali della prima sessione di qualifiche. La penalizzazione di Sainz permette al compagno di scuderia in Ferrari, Charles Leclerc, di conquistare un posto: il monegasco partirà 10°.

