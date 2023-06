Ospedale di Mussomeli: In via di completamento gli interventi strutturali alle sale operatorie”. Da domani già in funzione

MUSSOMELI – Il Sindaco on.Giuseppe Catania:”Esprimo grande soddisfazione per questo ulteriore tassello nella direzione del potenziamento e del pieno rilancio della struttura ospedaliera M.I. Longo di Mussomeli. Sono, infatti, in via di completamento i lavori di adeguamento delle sale operatorie (opere murarie, porte a norma, etc). Già martedi prossimo, 20 giugno, le sale operatorie riapriranno e i reparti torneranno in piena operatività. Completata questa fase, si sta già lavorando – in piena sinergia con la direzione strategica dell’ASP di Caltanissetta – nell’implementazione del reparto di chirurgia H24 e nel potenziamento o riapertura degli altri reparti e dei servizi CAL come oculistica e gastroenterolologia. Questi ultimi interventi di carattere strutturale si aggiungono al reclutamento ed inserimento in servizio di ben sette nuovi medici argentini (ortopedici, chirurghi medici internisti), e prossimamente di ulteriori specialisti in anestesia e pediatria. Ringrazio dunque il direttore generale Alessandro Caltagirone e con lui tutti i componenti della direzione strategica e di presidio”.