Mussomeli, presso scuderia Castello Manfredonico partecipato convegno sui tumori al polmone

MUSSOMELI – E’ stato partecipato il convegno scientifico sui tumori al polmone, svolto nel pomeriggio del 23 giugno presso la Scuderia dell’antico Castello Manfredonico di Mussomeli, organizzato dall’Ordine dei medici di Caltanissetta, nella figura del suo Presidente dr Giovanni D’ippolito, in collaborazione con l’Unità Operativa Complessa di Oncologia del S. Elia, con credito ECM. Da sottolineare che l’Oncologia è una branca in continua evoluzione a motivo dei notevoli progressi scientifici, farmacologici, tecnologici ed informatici. Ecco il perché dell’incontro programmato, iniziato con la presenza del dottore Vitellaro, consigliere dell’ordine dei medici che ha aperto il convegno in rappresentanza del dottore Giovanni d’ippolito del quale ha portato i suoi saluti.. Ci sono stati anche i saluti del sindaco on. Giuseppe Catania coordinato e moderato dal dott. Stefano Vitello e dalla giovane oncologa dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia del S. Elia. Sono stati diversi i relatori che si sono alternati durante il convegno, dalle 16 alle 20, e che hanno suscitato interesse all’argomento trattato e cioè il tumore polmonare. (INTERVISTA VIDEO)