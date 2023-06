Mussomeli, convegno su tumore polmonare presso scuderia del Castello Manfredonico: 23 giugno

MUSSOMELI – L’Ordine dei medici di Caltanissetta, nella figura del suo Presidente dr Giovanni D’ippolito, in collaborazione con l’UOC di Oncologia del S.Elia, organizza per il prossimo 23 giugno a Mussomeli un convegno sul tumore polmonare , con credito ECM. L’Oncologia è una branca in continua evoluzione a motivo dei notevoli progressi scientifici, farmacologici, tecnologici ed informatici. Queste notevoli innovazioni comportano un costante aggiornamento e la necessità di interagire con i cultori delle diverse branche mediche; da qui l’importanza della Multidisciplinarietà, bussola indispensabile nel mare magno delle conoscenze scientifiche. Quanto detto risulta essere particolarmente pressante per quanto riguarda la patologia neoplastica polmonare, che in base alle sue caratteristiche biomolecolari può essere trattata con metodiche terapeutiche diversificate : chirurgia e radioterapia e terapie sistemiche, quali immunoterapia, terapia a bersaglio molecolare , che hanno affiancato (e spesso sostituito) la più tradizionale chemioterapia. L’incontro scientifico verrà svolto con un approccio innovativo , che iniziando dalla testimonianza di una giovane ammalata e dalla necessità di curare la persona nella sua globalità e non solo la sua malattia, consentirà alle singole figure professionali di interagire tra di loro e con i partecipanti presenti per sottolineare l’importanza e l’utilità di un percorso diagnostico-terapeutico condiviso . Numerosi sono i relatori coinvolti: Marinella Faletra ( psicologa del S.ELIA di Caltanissetta ), Salvatore Rizzica (UO Medicina Interna, Ospedale “M.I.Longo “- Mussomeli), Daniela Margareth Noto Castagnino (Direttore UO Radiodiagnostica Ospedale “M.I.Longo “- Mussomeli) Vincenzo Costanzo (U.O.S. Dipartimentale di Neuroradiologia – Risonanza magnetica ospedale “Sant’Elia”- Caltanissetta) Gaetano Squadrito (UO Medicina Nucleare Ospedale “S’Elia”- Caltanissetta Fabio Lupo (Dir. medico Chirurgia toracica ospedale Cervello -Villa Sofia Palermo Giovanni Urrico (Direttore UO Anatomia Patologica Ospedale “S.’Elia”- Caltanissetta Marco Bono ( biologo molecolare UO Oncologia Medica Policlinico “P. Giaccone”- Palermo Giuseppe Agneta(Direttore UOC Chirurgia toracica Cervello -villa sofia Palermo Maria Rita Ricciardi(Dirigente medico UO Oncologia Medica Ospedale “S.’Elia”- Caltanissetta Saverio. Macrì (Dirigente medico UO Radioterapia S.Cataldo) Cristina Raimondi(Dirigente medico UO Oncologia Medica Ospedale “S.’Elia”- Caltanissetta) Santino Sapienza (Dirigente medico UOSD di Pneumologia protesica e riabilitativa ASP Caltanissetta) Seguirà una tavola rotonda dal titolo : “quali margini di miglioramento”?, a cui parteciperanno Maria Andriolo ( Direttore UOC laboratorio analisi , “S.Elia” di Caltanissetta ) Saverio Sciarrino ( Direttore UO Medicina interna “M.I. Longo” ,Mussomeli Giosuè Carduccio ( Responsabile UO Pronto Soccorso” M.I Longo”, Mussomeli ) Stefano Vitello ( Direttore UOC di Oncologia medica “S.Elia” di Caltanissetta ) All’inizio dei lavori porgeranno ai partecipanti Il loro saluto il sindaco di Mussomeli, On. Giuseppe Catania , e Giovanni D’ippolito, Presidente dell’Ordine dei Medici . L’incontro sarà moderato da Stefano Vitello e da Maria Rita Ricciardi, giovane ed apprezzata oncologa dell’UOC di Oncologia ,che tratterà anche del ruolo dell’Oncologo nell’affascinante scenario delle conoscenze attuali L’incontro è pubblico , aperto anche alla popolazione