Mussomeli, continua l’attenzione dell’Associazione “ViVi” per i più piccoli

MUSSOMELI – Era il 2016 quando vedeva luce un progetto che oggi viene portato a termine. Un progetto nel quale L’associazione ViVi ha creduto tanto, perché ne sono destinatari bambini meno fortunati. La stanza a loro dedicata per la riabilitazione neuropsicomotoria e intitolata al Vincenzo Ricotta, che era stata ristrutturata appunto nel 2016, oggi si arricchisce di altro materiale che servirà ai più piccoli per svolgere quelle attività che li rendono protagonisti e li fanno crescere e divertire. Casa Rosetta, è uno dei luoghi che ospita ormai la memoria di Vincenzo e del suo amore proprio verso i bambini tutti, ma in particolare verso quelli che hanno bisogno di qualche attenzione in più. “Siamo felici – scrivono dall’Associazione, che questo sia stato possibile, siamo felici di riuscire a portare momenti di svago e serenità lì dove le difficoltà spesso possono rendere difficile la loro presenza. I risultati raggiunti, però, sono frutto di un lavoro di squadra, al quale contribuiscono anche i numerosi amici che aderiscono alla nostra Associazione e che ringraziamo di cuore per il supporto che non ci fanno mai mancare. Cogliamo l’occasione per ringraziare anche il direttore sanitario della struttura, il dott. Sedita, per l’attenzione che ci ha prestato, tutti gli operatori che lavorano costantemente con i piccoli pazienti e il sindaco On. Giuseppe Catania insieme al presidente del Consiglio Gianluca Nigrelli per la loro costante presenza e calore”.