Mussomeli, avvio lavori di ripristino Piazzetta Firenze/Piazzale Madrice/Piazzetta Monti

MUSSOMELI – Avviati, ieri mattina, i lavori di riqualificazione urbana di Piazzetta Firenze, Piazzale Madrice e Piazzetta Monti. “L’obiettivo dei lavori, dice il sindaco on.Catania, è quello di procedere alla pavimentazione artistica di queste tre nostre piazze del centro storico. Entro il 2023 gran parte delle piazze del nostro storico sarà rinnovata ed avrà una visione estetica uniforme e coordinata e siamo certo questo rappresenterà un elemento di grande attrattività per cittadini e visitatori. A giorni partiranno anche i lavori del piazzale del castello. Ci scusiamo in anticipo con i nostri concittadini per il disagio ma è assolutamente indispensabile intervenire per rigenerare il nostro centro storico. Soddisfatti di quanto fatto ma di nuovo a lavoro a testa bassa per nuove progettualità”.