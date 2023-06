Lavoro: giovane e efficiente, in Sicilia una banca tutta al femminile

Giovane, efficiente, e tutta al femminile. E’ a Modica, in provincia di Ragusa in Sicilia, l’agenzia della Banca di credito cooperativo di Pachino gestita da un team di sole donne. Si tratta della terza filiale più performante della Banca, su 19 che coprono tutto il territorio della Sicilia orientale. In filiale sei donne e un gestore imprese (anche questa figura ricoperta da una donna); alla guida Antonella Melilli, responsabile dell’agenzia, che è anche stata la prima donna assunta nella Banca di credito cooperativo di Pachino nel 1983. Nella filiale modicana l’età media delle dipendenti è 33 anni. “Abbiamo una marcia in più noi donne – osserva Melilli – si evince già durante la formazione. Abbiamo raggiunto importanti risultati, di cui andiamo davvero fiere. In ambito bancario come in altri settori noi donne facciamo ancora fatica a scalare la carriera alla pari degli uomini, perché in termini di inquadramento i periodi di assenza, anche brevi, dovuti alla maternità, tutt’oggi ci penalizzano”. Secondo i vertici della Banca “la squadra ‘rosa’ è una vera e propria eccellenza”. Complessivamente lavorano per la Banca di credito cooperativo di Pachino 53 donne su 124 dipendenti, di cui 20 assunte negli ultimi cinque anni.