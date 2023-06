L’associazione “Mussomeli nella storia” incontra in Municipio l’assessore alla Cultura: “Disponibile a collaborare con gli organi preposti”

MUSSOMELI – L’Associazione “Mussomeli nella Storia”, costituitasi allo scopo di contribuire al recupero, alla tutela e alla valorizzazione dei Beni Culturali di Mussomeli e del suo territorio, nel pomeriggio dell’altro ieri, guidata dalla dottoressa Calogera Genco, ha incontrato, nei locali del Municipio, l’assessore alla Cultura, Jessica Valenza, al fine di segnalare all’Amministrazione Comunale le seguenti criticità: Infiltrazione notevole di acqua nelle segrete del Castello, visibile anche dal lato Est, e massi pericolanti – lati Est e Ovest. Condizioni di degrado dell’ex Ospedale. Condizioni di degrado dell’Orfanotrofio “Malaspina”. Condizioni di degrado dei libri antichi, custoditi nella sala “Archivio” della biblioteca comunale. Condizioni inadeguate della Sezione di Storia locale della medesima biblioteca. Precarie condizioni dell’Archivio dell’Ufficio Tecnico nei locali di San Domenico. Carenti condizioni di pulizia in alcune strade del quartiere Madrice, in cui si rilevano sporcizia ed escrementi. L’Associazione ha rappresentato la necessità di interventi urgenti, al fine di rimediare ai danni presenti e per evitare che se ne producano di ulteriori. L’Associazione ha altresì ribadito la propria disponibilità a collaborare con gli Organi Preposti per la salvaguardia e la conservazione dei BB. CC. della città di Mussomeli, ed ha avanzato anche alcune proposte operative , quali: Creazione di un’ articolazione dell’Ufficio Tecnico, dedicato alla cura e alla manutenzione del Castello. Allestimento di spazi museali adeguati per accogliere importanti collezioni, provenienti da donazioni private. Recupero dei reperti storici ed archeologici di Mussomeli, custoditi in altri musei. Creazione di un museo della cultura contadina. L’assessore Valenza – d’intesa con l’assessore Lo Conte, anch’egli presente all’incontro- ha accolto favorevolmente le proposte avanzate durante l’incontro, e si è detta disponibile a giovarsi della collaborazione offerta.