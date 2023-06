Fratres Mussomeli indice “concorso di idee progettazione e realizzazione di opera d’arte da dedicare ai propri donatori di sangue.

MUSSOMELI – Giornata storica quella del 23 giugno 2023 per la Fratres di Mussomeli – storico gruppo di donatori di sangue, con la mission della raccolta del prezioso liquido, giunto al suo 41esimo anno di presenza nel territorio, dove, fra la gente, ha trovato terreno fertile nella diffusione di tale cultura. Una presenza quarantennale, dunque, dal profumo di autentico volontariato, gratuità, anonimato, come servizio solidale per la comunità. Giornata storica, dunque, così definita dal riconfermato presidente Vincenzo Sorce che, nel corso dell’incontro pomeridiano d qualche giorno fa, con i consiglieri del sodalizio e la stampa, svoltosi presso la sede del sodalizio in Piazzale Mongibello, ha annunciato, quanto, in precedenza, deliberato unanimemente dal consiglio direttivo, e cioè, l’indizione del “concorso di idee per la progettazione e la realizzazione di un’opera d’arte da dedicare ai donatori di sangue Fratres di Mussomeli. “L’idea di promuovere un concorso artistico – si legge in una nota – nasce come progetto di riconoscenza verso il ruolo sociale dei protagonisti della donazione di sangue e dalla necessità di creare un importante momento di riflessione e dialogo sul ruolo di ciascuno verso una società moderna, solidale e sostenibile, facendo sentire tutti, giovani e adulti, protagonisti del benessere e del decoro della nostra Mussomeli”- La realizzazione dell’opera artistica sarà valutata pari a 10.000 euro. Procedure e modalità da seguire per la partecipazione a detto concorso sono ricavabili dal sito ufficiale della Fratres di Mussomeli. Un significativo riconoscimento ai donatori di sangue di ogni tempo che hanno testimoniato e continueranno a testimoniare il senso dell’altruismo ed esaltare il valore4 della vita. (IL VIDEO)