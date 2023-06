Foratura pneumatico: la garanzia accessoria Assistenza Stradale interviene?

Le garanzie accessorie, come tutti gli automobilisti sanno bene, sono delle garanzie ulteriori che è possibile aggiungere alla copertura RC Auto, obbligatoria per legge, e che integrano la protezione della polizza stessa andando a coprire diverse tipologie di danni che possono verificarsi in particolari circostanze.

Una tra le garanzie accessorie preferite dagli automobilisti è senza ombra di dubbio la garanzia Assistenza Stradale. Sarà perché rimanere in panne con la propria auto è uno degli eventi più frequenti e temuti dagli automobilisti, o perché il target di riferimento cui può accadere è davvero molto ampio, ma la percentuale di persone che sceglie di aggiungere la garanzia Assistenza Stradale alla propria polizza è davvero alta. Unita all’RC Auto, infatti, l’Assistenza Stradale copre l’automobilista sia in grado di sinistro che di guasto ed è attiva in altre specifiche occorrenze come la foratura di uno pneumatico o l’esaurimento del carburante. Ciascuna realtà assicurativa offre le proprie clausole specifiche, pertanto prima di aggiungere la garanzia e sottoscrivere la polizza è bene leggere attentamente il Set Informativo.

ConTe.it, ad esempio, offre due tipologie di Assistenza Stradale tra cui è possibile scegliere e che corrispondono a differenti livelli di copertura:

Formula Normal : che prevede tra i servizi principali il soccorso stradale con riparazioni sul posto, il traino due volte l’anno e la ricerca e invio dei pezzi di ricambio;

: che prevede tra i servizi principali il soccorso stradale con riparazioni sul posto, il traino due volte l’anno e la ricerca e invio dei pezzi di ricambio; Formula Plus: che ai servizi previsti dalla formula Normal aggiunge anche il rientro dei passeggeri o il proseguimento del viaggio, le spese di albergo e di prima colazione, il veicolo sostitutivo in Italia, l’auto a disposizione, l’anticipo spese per riparazione veicolo e l’anticipo della cauzione penale.

Entrambe sono utilizzabili fino ad un massimo di due interventi durante l’anno assicurativo sia in Italia che nel territorio della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, del Liechtenstein, dell’Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera.

In caso di guasto o incidente, se l’auto è in panne, è possibile contattare la Centrale Operativa IMA Italia Assistance, in grado di fornire assistenza 24h su 24, semplicemente fornendo alcune informazioni, quali:

La targa del veicolo;

L’indirizzo del luogo in cui ci si trova;

Il recapito telefonico al quale essere ricontattato nel corso dell’intervento.

Sebbene la garanzia Assistenza Stradale risulti particolarmente utile ai possessori dei veicoli più datati, che potrebbero subire guasti più spesso, e a chi utilizza la macchina con maggiore frequenza e per lunghi viaggi, in realtà chiunque potrebbe trovarsi nella condizione di dover chiamare un carroattrezzi e la spesa, per un singolo intervento, risulterebbe sicuramente maggiore di quella richiesta dall’Assicurazione per garantire un anno intero di copertura. Nel momento in cui si richiede un preventivo per stipulare la propria assicurazione auto online, dunque, è bene considerare attentamente quali garanzie accessorie aggiungere e scegliere le più adatte al proprio stile di vita e di guida.