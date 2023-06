Errori da evitare nell’arredare una camera da letto

La camera da letto è una delle stanze più trascurate della casa. Vuoi un po’ perché si tende ad avere un occhio di riguardo verso le zone giorno, vuoi perché si tratta di una stanza meno “visibile”. Diventa quindi facile commettere degli errori che possono compromettere l’estetica e la funzionalità di questa stanza in realtà così importante.

Il modo più semplice per evitarli è prendersi del tempo per pensare a quali sono le attività specifiche che avranno luogo. In particolare, la camera da letto è un luogo propedeutico al relax e al sonno, ma anche il luogo dove cambiarsi, riporre i propri vestiti e prepararsi prima di uscire.

Tenendo presente questi aspetti fondamentali, andiamo a considerare quali sono gli errori più comuni che si fanno quando si arreda una camera da letto.





FAVI.it, cassettiera Boston BH102

Riempire eccessivamente gli spazi

Un primo errore è quello di sovraccaricare lo spazio con mobili, oggetti decorativi e altri suppellettili. In questo modo diventerà difficile mettere e mantenere l’ordine. Scegli solamente pochi mobili essenziali, di buona qualità e sufficientemente capienti per ospitare il tuo guardaroba.

Sbagliare le dimensioni dei mobili

Questo principio è valido non solamente nella camera da letto ma in tutte le stanze della casa. Infatti, i mobili dovrebbero essere proporzionati all’ampiezza degli spazi. Questo per evitare di appesantire l’atmosfera e rendere difficoltosi gli spostamenti. Quello che non dovrebbe proprio mancare nella zona notte è: un armadio, un comò, dei comodini e, naturalmente, il letto. Questa lista potrebbe continuare solamente in presenza di uno spazio sufficientemente ampio, aggiungendo, ad esempio, un tavolino e una zona per truccarsi.





FAVI, cassettiera Lima K104

Illuminazione sbagliata

La luce nella camera da letto dovrebbe essere tale da favorire il relax. Scegliere una fonte di illuminazione troppo forte o una temperatura di luce fredda, tendente al bianco-blu, non ci aiuterà di certo. Molto meglio optare per una luce calda. Preferibilmente installiamo delle sorgenti di luce dimmerabili, la cui intensità può essere regolata. Posizioniamo delle lampade da lettura sui comodini, per leggere comodamente un libro prima di addormentarci.

Errato posizionamento delle prese

Parliamo un attimo delle prese di corrente. Avere a portata di mano e in una posizione comoda una presa di corrente ci consentirà di mettere a ricaricare i dispositivi elettronici durante la notte. Le prese dovrebbero quindi essere posizionate in prossimità dei comodini o dietro la testata del letto.

Colori sbagliati

È vero che sui gusti non si discute, ma per quanto riguarda la scelta dei colori delle pareti e dei tessuti nella camera da letto, ci sono delle linee guida che non possiamo proprio trascurare. La scelta di colori troppo vivaci e sgargianti non sarà certamente l’ideale per promuovere il rilassamento e il sonno. Optiamo invece per colori neutri che trasmettono serenità.

Impossibilità di “controllare” la luce naturale

La luce naturale ricopre un ruolo importantissimo nel valorizzare gli ambienti e nel rendere la stanza più accogliente, mettendo in risalto nel modo migliore l’arredo e lo stile. Dovremmo però avere il pieno controllo della luce naturale. Con l’ausilio di tendaggi coprenti, persiane o tapparelle, infatti, potremo impedire alla luce proveniente dalla strada o ai raggi del sole al mattino di svegliarci troppo presto.

Non installare uno specchio

Uno specchio è un alleato indispensabile per prepararci prima di uscire di casa ma che purtroppo a volte trascuriamo di mettere nella stanza da letto. Di conseguenza saremo costretti a passare in un altra stanza dove è presente uno specchio per verificare lo stato del nostro outfit o la nostra acconciatura. Lo scopo dello specchio, inoltre, va ben oltre rispetto a quello appena menzionato. La sua caratteristica principale è infatti quella di donare luminosità e profondità agli ambienti. Il suo ruolo diventa quindi ancora più importante quando si tratta di arredare una camera da letto piccola.

Errori nel posizionamento della televisione

Molti amano installare la televisione nella camera da letto. Anche in questo caso, attenti alle proporzioni: non dovrebbe essere né troppo grande, ma nemmeno troppo piccola.

Una volta scelto il dispositivo delle dimensioni ideali, posizioniamo ad una distanza tale che non ci costringa a forzare la vista per vedere bene lo schermo.