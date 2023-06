Elipista del Sant’Elia: 628 voli nel 2022, Caltagirone: “Efficienza migliorata al servizio del territorio”

Caltanissetta, 22 giugno 2023 – Oggi il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, Dott. Ing. Alessandro Caltagirone, si è recato presso la base dell’elisoccorso per verificare il completamento dei lavori di ammodernamento della pista base dell’elisoccorso HEMS (Helicopter Emergency Medical Service), funzionate H24, che, data la sua centralità regionale, rappresenta uno dei principali punti di riferimento per le provincie di Caltanissetta, Agrigento ed Enna e non solo. L’intervento, iniziato nel luglio 2022 ma che non ha interrotto l’operatività del servizio, è stato finalizzato a migliorare le capacità operative e la sicurezza della base, nonché a garantire alla comunità un servizio di soccorso medico di elevata qualità.

I lavori hanno riguardato diversi aspetti fondamentali per il potenziamento delle attività della base.



In primo luogo, è stato realizzato un nuovo corpo operativo dedicato ai servizi tecnologici e di confort, al fine di offrire un ambiente adeguato al personale e agli utenti del servizio.

In secondo luogo la pista elisoccorso è stata adeguata alle prescrizioni dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), seguendo rigorosamente le linee guida e le normative in vigore.

I principali interventi effettuati riguardano lo spostamento del sistema di rifornimento e degli impianti ad esso collegati al di fuori dell’area di Safety dell’elisuperficie, i lavori di rimozione, smaltimento e bonifica del manufatto e della componentistica del forno inceneritore della P.O. Sant’Elia, i lavori di fornitura e posa in opera di dispositivi luminosi comprendenti luci ad ostacolo, luci perimetrali pista, luci radenti pista, sentieri di discesa, il rifacimento segnaletica verticale e orizzontale e l’installazione di n. 2 maniche a vento.

Il cuore dell’elicottero HEMS è la sua versatilità. L’elicottero H 145 T2, prodotto da Airbus, è un mezzo potente, compatto e dotato di galleggianti gonfiabili per permettere il sorvolo del mare e consentire il soccorso sulle isole minori. Grazie alla sua configurazione modulare e alla sua completa dotazione tecnologica, può essere facilmente adattato per rispondere alle diverse esigenze mediche. L’equipaggio è composto da un pilota in comando, un pilota, un medico anestesista e un infermiere con esperienza in area critica, che lavorano in sinergia per fornire cure mediche di emergenza di alta qualità durante le missioni di soccorso.



Parallelamente all’equipaggio di volo, la base elisoccorso HEMS di Caltanissetta dispone anche di un prezioso personale tecnico di terra. Tra loro, figura un tecnico manutentore, il cui ruolo è cruciale per garantire la manutenzione e l’efficienza dell’elicottero, e due addetti antincendio, che sono responsabili della sicurezza operativa della base durante le operazioni.

Questo personale svolge le proprie attività all’interno di una struttura situata nelle vicinanze dell’elisuperficie, recentemente ammodernata attraverso un intervento straordinario, e che, grazie a questo intervento, è stata adeguata e trasformata in un ambiente di lavoro ottimale per il personale impiegato.

Gli spazi sono stati progettati in modo da rispondere alle esigenze specifiche del personale, fornendo ambienti appropriati e funzionali.

La nuova struttura è stata concepita tenendo conto delle norme tecniche vigenti, garantendo quindi l’adeguatezza e la conformità agli standard di sicurezza e di efficienza. Sono stati presi in considerazione gli aspetti ergonomici, acustici e illuminotecnici per creare ambienti confortevoli e piacevoli, che contribuiscono a creare un ambiente di lavoro ottimale per il personale, favorendo il benessere e l’efficacia delle attività svolte.

L’ammodernamento della pista elisoccorso HEMS di Caltanissetta rappresenta un importante passo avanti nel potenziamento delle capacità di soccorso medico dell’ASP di Caltanissetta.

La base elisoccorso HEMS di Caltanissetta nell’anno 2022 ha svolto, su base regionale, n. 628 voli per un totale di 635 ore di volo suddivise tra Missioni di soccorso Primarie e Secondarie, mentre al 31 maggio 2023 le ore di volo ammontano a 228. Sono numeri di tutto rispetto che dimostrano

l’importanza del servizio HEMS e che, con l’adeguamento della base, sicuramente tenderanno ad aumentare assicurando un servizio di alta qualità e salvando vite umane.

“Questo adeguamento è stato fondamentale per assicurare un ambiente sicuro e conforme alle regolamentazioni aeronautiche – ha dichiarato il Commissario Straordinario Dott. Ing. Alessandro Caltagirone – e garantisce, inoltre, la massima sicurezza durante le operazioni di decollo e atterraggio. L’adeguamento della base consentirà il miglioramento dell’efficienza delle operazioni di soccorso, ad oggi già qualificanti, e garantirà una gestione ottimizzata delle risorse disponibili che consentiranno a questa ASP di rapportarsi sempre meglio con gli utenti della provincia e, nello specifico, anche con quelli delle provincie di riferimento Agrigento ed Enna nonché del sistema delle basi di elisoccorso regionale”.