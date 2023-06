Djokovic vince il Roland Garros, è record con 23 Slam

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic ha vinto il Roland Garros edizione 2023 battendo in finale il norvegese Casper Ruud in tre set con il punteggio di 7-6 (1), 6-3, 7-5 dopo 3h16′ di gioco. Per il serbo si tratta del 23mo Slam in carriera che gli permette di tornare numero 1 del mondo e staccare Rafa Nadal in questa speciale classifica che lo vede adesso in testa solitario.

Con questo titolo, Djokovic diventa il primo uomo a trionfare almeno tre volte in ogni Slam, un traguardo che nel tennis femminile hanno raggiunto Margaret Court, Stefffi Graf e Serena Williams; diventa anche il campione più anziano a 36 anni e 20 giorni, anche in questo caso superando Rafa Nadal in questa particolare classifica.

“Sono molto felice di poter condividere con voi questa giornata molto speciale della mia vita” le parole del serbo rivolgendosi al pubblico parigino al termine del match. “Non è una coincidenza che abbia vinto proprio qui il 23esimo titolo dello Slam, perchè per tutta la mia carriera questo è stato il torneo più difficile da vincere”.

