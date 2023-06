DELIA. Stasera alle ore 21 in via Petilia, si terrà il comizio di ringraziamento della lista ContinuiAMO Delia di cui è sindaco Gianfilippo Bancheri. La lista ha ottenuto il successo elettorale in occasione delle ultime elezioni amministrative sostenendo Gianfilippo Bancheri che è diventato sindaco per la terza volta consecutiva.

Al termine, intorno alle 21:30, è previsto un momento di convivialità in Piazza Madrice che prevederà un piccolo rinfresco e intrattenimento musicale.