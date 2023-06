Corpus Domini: settimana eucaristica a Mussomeli, “Paese delle Confraternite”, raccontata con video

MUSSOMELI – Si sono conclusi i festeggiamenti della solennità del Corpus Domini, durati una settimana intera compresa la vigilia, e adesso Il suo racconto che va dal 9 al 18 giugno 2023, viene riproposto attraverso video relativi ai riti religiosi, fra Vespri e messa solenne, cantata dei fratelli e presentazione novizi (Madrice e Carmelo) e 8 processioni non solo attraverso la tradizionale Via dei Santi, ma anche attraverso le anguste vie e viuzze del centro storico, fra discese e salite, con un paesaggio dal sapore antico e profumo di petali di rose in omaggio del Santissimo Sacramentro, Pellegrino fra i pellegrini, con voci corali osannanti al Creatore. Una ricorrenza vissuta con un meteo minaccioso e comunque anche benevolo. Un appuntamento annuale per una festa primaria che ha richiesto impegno, collaborazione e partecipazione, ognuno per la propria parte: i sacerdoti, i parrocchiani, le confraternite, le congregazioni e, trattandosi della festa per eccellenza, anche la presenza delle Autorità Civili e militari. Mussomeli, paese delle Confraternite, è notoriamene, paese mariano ed eucaristico.

https://youtu.be/qZY6fiGDSzg MADRICEhttps://youtu.be/PN3zxmYw0t8 MADRICEhttps://youtu.be/WThN0YMWJYw TRASFIGURAZIONE https://youtu.be/_7kQwuQwICM CRISTO REhttps://youtu.be/Dc0WH8txpyQ SANTUARIOhttps://youtu.be/IJFzwwa_5cc S.ENRICOhttps://youtu.be/hi3kgG15nAw CARMELOhttps://youtu.be/yTkp8dPrB78 SAN GIOVANNI

h