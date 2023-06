Come raggiungere il porto di Civitavecchia dall’aeroporto di Roma Fiumicino: i mezzi di trasporto consigliati

Tantissime persone, ogni giorno, si impegnano in uno spostamento che va dall’aeroporto di Roma Fiumicino al porto di Civitavecchia, soprattutto nel caso in cui si debba partire per una crociera o per un viaggio nel Mediterraneo. Per questo motivo, la tratta in questione è sicuramente molto frequentata, da parte di turisti e persone che non sempre hanno la dimestichezza tale da spostarsi in modo particolarmente semplice.

È importante, soprattutto per questi turisti, specificare quali possono essere i migliori mezzi di trasporto che possono essere utilizzati per il proprio spostamento dall’aeroporto di Roma Fiumicino al porto di Civitavecchia. In questo modo, si riuscirà a realizzare uno spostamento efficace e, soprattutto, ad evitare di pagare prezzi eccessivi per mezzi di trasporto privato come i taxi, la cui tratta risulta essere piuttosto dispendiosa, con un prezzo che può raggiungere addirittura il valore di 120 €.

Treno

Il primo tra i mezzi di trasporto consigliati, per viaggiare dall’aeroporto di Roma Fiumicino al porto di Civitavecchia, è il treno. Si tratta di una soluzione molto comoda per tutti coloro che hanno bisogno di spostarsi in maniera particolarmente veloce e sicura, grazie ad una tratta molto semplice da seguire. In effetti, il collegamento in treno tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e la città di Roma è garantito per mezzo del cosiddetto Leonardo Express. Si tratta di un treno che non effettua altre fermate quella che porta dall’aeroporto di Roma Fiumicino alla stazione di Roma Termini, da cui, poi, sarà possibile scegliere di prendere un treno, un autobus, un tram o una metropolitana.

Il treno in questione effettua corse ogni ora, dalla durata di circa 30 minuti e con nessuna stazione intermedia: per questo motivo, sarà possibile raggiungere la propria destinazione in maniera veloce, non correndo alcun rischio di nessun tipo ed essendo sicuri di arrivare alla stazione di Roma Termini in men che non si dica. Il Leonardo Express presenta un costo di pochi euro, che dovranno essere semplicemente uniti al biglietto per prendere tram, metro o autobus, dal costo massimo di 1,50 €. Per questo motivo, pagando meno di 11 €, sarà possibile raggiungere il porto di Civitavecchia, sia che si voglia passare attraverso la stazione di Roma Trastevere, sia che si scelga un altro collegamento a partire dalla stazione di Roma Termini.

Autobus

Non c’è dubbio che, se si sceglie in base al fattore economico, la soluzione più comoda possibile possa essere rappresentata da una delle numerose line che permettono di effettuare un collegamento in autobus all’interno della città di Roma. Le linee autobus presenti nella capitale sono molteplici, funzionali e veloci, soprattutto se il trasporto muoverà dalla fermata di Roma Fiumicino. Naturalmente, in questo caso, c’è da considerare che, soprattutto per un turista alle prime armi, il trasporto potrebbe essere più complesso, in virtù del fatto che bisognerà guardare alla mappa della città di Roma, per avere un indirizzo più specifico a proposito dell’autobus da utilizzare.

Servizi privati

Per questo motivo, considerato che, per quanto sia molto economico, lo spostamento in autobus potrebbe essere piuttosto svantaggioso, muoversi all’interno della città di Roma per raggiungere il porto di Civitavecchia dalla stazione di Roma Fiumicino potrà essere più semplice per mezzo dei cosiddetti servizi di trasporto privato, che garantiscono uno spostamento comodo, efficace e, soprattutto, sicuro, per turisti stranieri o per tutti coloro che sono pieni di bagagli e avranno difficoltà nell’effettuare uno spostamento. Tra i servizi di trasporto privato si citano anche i cosiddetti spostamenti con i servizi di civitavecchia cruise transfer, che permetteranno di raggiungere la destinazione in gran comodità.