Cantautore mussomelese Gero Riggio e il suo nuovo disco “Etere”. C’è la presentazione.

MUSSOMELI – Domani, gGiovedì 29 Giugno a partire dalle ore 19:00 presso l’Antica Pasticceria Normanna, il cantautore mussomelese GERO RIGGIO presenterà al pubblico per la prima volta il suo nuovo progetto discografico dal titolo ETERE, pubblicato sulle piattaforme di streaming il 9 Giugno ma disponibile in Disco Fisico a tiratura limitata. Nell’occasione Gero Riggio presenterà alla Stampa e al pubblico presente questo nuovo lavoro che arriva dopo un percorso fortunato che ha visto l’artista calcare palcoscenici importanti a fianco di grandi nomi della musica italiana, basta solo citare il Primo maggio Roma e Radio Italia Live. All’evento saranno presenti Leo Curiale, produttore artistico del Disco nonché fondatore di Carioca Records questa giovane realtà nata nel cuore della Sicilia ma che già è punto di riferimento discografico di tanti giovani artisti in giro per l’Italia. Nel corso dell’evento ci saranno dei contributi video di alcuni dei più importanti critici e giornalisti musicali italiani. Inoltre ci saranno anche ospiti a sorpresa e nel finale Gero farà ascoltare alcuni brani di questo nuovo lavoro, accompagnato da Peppe Milia e Sebastiano Valenza, musicisti che hanno collaborato al Disco. Pubblicato per Carioca Records e distribuito da Altafonte Music, ETERE è il terzo disco che arriva a tre anni di distanza da “Un anno in più”.