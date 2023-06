CAMPOFRANCO. L’amministrazione comunale ha reso noto che è stato prorogato l’avviso relativo al fondo per i Comuni marginali.

In particolare, il sindaco ha ricordato che per le nuove attività commerciali il contributo massimo è stato aumentato a 35.000 euro ed ha pertanto invitato quanti sono interessati a non perdere questa occasione. La scadenza è stata portata al 6 giugno alle ore 13.