Campofranco. Il Comune ha aderito alla sottoscrizione della Società per azioni per la realizzazione dell’aeroporto di Agrigento

CAMPOFRANCO. Si è svolto un importante incontro presso il suggestivo Teatro Pirandello di Agrigento, al quale il Comune di Campofranco ha partecipato attivamente. L’evento ha visto la presenza del Vice Sindaco, Enrico Lipari, insieme ai promotori di un’iniziativa di grande rilevanza per lo sviluppo del territorio: la sottoscrizione della Società per Azioni (SPA) per la realizzazione dell’aeroporto di Agrigento.

“Il Comune di Campofranco – ha detto il sindaco Nuara – ha deciso di aderire a questa iniziativa con entusiasmo e convinzione, consapevole del ruolo determinante che un aeroporto può svolgere nel migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e nel promuovere il turismo nella regione. Un aeroporto ben strutturato, moderno ed efficiente rappresenta un’opportunità di crescita economica per il nostro territorio, attrattiva per nuove imprese e professionisti, nonché un invito per i turisti a scoprire le bellezze del nostro patrimonio culturale, paesaggistico e enogastronomico”.

Proseguendo nella sua analisi, il sindaco ha dichiarato: “La partecipazione del Comune di Campofranco a questa sottoscrizione, a cui ha partecipato anche il Dott. Roberto Di Leo, insieme ad altri professionisti e imprenditori, è un segno tangibile del nostro impegno per il progresso e lo sviluppo della nostra comunità”. C’è tempo fino al 30 Settembre per le sottoscrizioni.

Il primo cittadino ha poi concluso: “Siamo fiduciosi che questa iniziativa rappresenti un passo importante verso un futuro migliore per il nostro territorio. Siamo convinti che, insieme ad altre infrastrutture strategiche, l’aeroporto di Agrigento possa offrire nuove opportunità di crescita e migliorare la vita di chi abita nella nostra comunità e di tutti coloro che desiderano raggiungere il nostro territorio.

Continueremo a seguire da vicino lo sviluppo di questa iniziativa, mantenendo un dialogo aperto con le istituzioni, consapevoli del fatto che c’è bisogno dell’aiuto di tutti per arrivare all’obiettivo. Siamo certi che, con impegno e determinazione si riuscirà a realizzare questo progetto così importante. Insieme, possiamo costruire un futuro di successo per il nostro territorio e rendere l’aeroporto di Agrigento un punto di riferimento per lo sviluppo economico e turistico di tutto il territorio centro meridionale della regione”.