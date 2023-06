Caltanissetta, mercoledì 14 giugno il saggio di danza dello Studio 21: in scena “Notre Dame de Paris”

Fervono gli ultimi preparativi e cresce la voglia di salire sul palco in seno alla scuola di danza Studio 21 che si prepara al 4° Saggio spettacolo, “Notre Dame de Paris”.

L’appuntamento è mercoledì 14 giugno, alle ore 19, al teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta; ingresso gratuito ad invito.

Il vulcanico Ottavio Ventura, con la consueta e fondamentale collaborazione dei maestri Giusy Coniglio e Cristina Pace, lavora alla limatura degli ultimi dettagli.

Una serata che si preannuncia ricca di sorprese.

Nel corposo programma anche l’esibizione del laboratorio coreografico di Miriana Laruccia.

Per la pole dance, guest star, ospite graditissimo, Amedeo Amantino. Artista straordinario che inizia la sua carriera circense nel 2008 nella compagnia Sonics, compagnia tutta italiana, per poi partecipare negli anni successivi al casting del Cirque du Soleil per lo spettacolo Amaluna. Poi insegnante di arti circensi alla rinomata scuola Space circus di Londra. Nel 2015 si classifica al 5 POSTO al campionato del mondo di Pole Sport IPSF a Londra. Componente attuale della compagnia di spettacoli Stardust, con la quale si esibisce in tutta Italia e nord Europa.

Il secondo atto del saggio spettacolo dello Studio 21 offrirà una fantasiosa e coinvolgente rilettura del celeberrimo “C’era una volta”… frutto dell’immaginazione tramutato in una storia ricca di personaggi disney.