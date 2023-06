Caltanissetta, atleti della Roller School di Eclettica qualificati ai Campionati Nazionali

La Roller School di Eclettica di Caltanissetta, dopo essersi aggiudicata l’ambíto e storico titolo di Società Campione di Sicilia 2023 di Pattinaggio Freestyle ai campionati regionali di Aprile e Maggio della FISR, la Federazione italiana Sport Rotellistici, ottiene la qualificazione di diversi propri atleti ai massimi Campionati Italiani.

Tantissimi gli atleti che si confermano campioni regionali nelle proprie categorie di età e specialità, infrangendo record personali e regionali, con ben 33 atleti nisseni in campo dagli 8 ai 30 anni di età.

La squadra rientra così già dalle prime due tappe nazionali disputate con dei risultati finora impensabili per una squadra siciliana: qualificarsi Quarta società Italiana, a un soffio dal podio, sulle 36 città presenti, davanti a storiche società, ai Giochi Nazionali “B.Tiezzi” di pattinaggio freestyle dedicati alle categorie più giovani (dagli 8 agli 11 anni), quattro giorni di gare con tutte le specialità , svoltesi a metà Giugno a Riccione.

Dopo essersi piazzata con l’Under 12 già quarta nel 2021 a soli due anni dalla propria nascita, e sesta nel 2022, con anche allora diverse medaglie nazionali e titoli di piccoli Campioncini d’Italia di pattinaggio.

Ecco gli 8 piccoli atleti nisseni che hanno espugnato tale impresa in un campionato mai così pieno di partecipazione, con una selezione di ben 60 atlete da tutta Italia nella sola categoria Esordienti Femminile: Muzzicato Leyla, Micalizzi Andrea, Bellavia Igor, Spadaro Samuele, Lacagnina Gaia, Di Francesco Emma, Casalino Francesca, Fortunato Daniel.

Come in una piccola olimpiade di atletica sulle rotelle in linea, nel pattinaggio freestyle vengono disputate diverse discipline: Roller Cross e Skate Cross (circuiti di velocità con vari tipi di ostacoli e rampe), Speed slalom (slalom di velocità su un solo piede, 30mt anche in meno di 5 secondi), Classic Slalom singolo e coppia (coreografie in musica come nel classico pattinaggio sul ghiaccio, eseguendo i propri passi tecnici e artistici ma senza toccare i conetti da slalomare), High Jump (Salto in alto con rampa), Free Jump (salto in alto senza rampa), Slide (figure tecniche di frenate), Battle slalom (battaglia in musica di figure tecniche).

Gli impegni nazionali non si fermano e la squadra di Caltanissetta è appena rientrata anche dai Campionati Italiani della specialità Park Roller Freestyle, che si disputa all’interno di uno Skatepark, svolti in Sicilia a Paternò il 24-25 Giugno, dove con la delegazione di 6 atleti qualificati rientra con ben 4 medaglie nazionali tra cui un titolo di Campione di Italia di Andrea Micalizzi (10 anni) e un quarto posto sofferto di Leyla Muzzicato (10 anni) con davanti a lei solo atlete più grandi e con esperienze internazionali.Si aggiudicano l’argento con delle prestazioni impeccabili da capogiro Messina Desirée (Allievi F) e Gambino Michele (Ragazzi M), Bronzo nazionale per Valenza Marco (Allievi M) alla sua prima esperienza. Cammarata Cristian Kevin esordisce invece nella massima e foltissima categoria dei seniores con un decimo posto.

La squadra nissena continua a crescere e a guadagnarsi un posto sempre più di tutto rispetto nei campionati di serie A di pattinaggio, il 29 giugno sarà chiamata ai Campionati Italiani a Lamezia terme con le categorie Ragazzi e Allievi, per poi concludere nuovamente a Riccione a fine Luglio con le categorie dei più grandi, Juniores, Seniores e Master.