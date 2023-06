Breccialfiorata del Corpus Domini 2023 ad Acquaviva Platani.Presenti i sindaci del vallone

ACQUAVIVA PLATANI – Amministrazioni comunali del Vallone con Bompensiere, Sutera, Marianopoli, Campofranco e Mussomeli sono stati presenti , ieri sera 9 giugno 2023, ad Acquaviva Platani all’inaugurazione della 7^ edizione della Breccialfiorata del Corpus Domini , giunta, come già detto, alla settima edizione, dopo il fermo pandemico degli anni passati. Fra le Autorità presenti l’Arciprete Don Vincenzo Valenza, il deputato regionale on. Giuseppe Catania, il sostituto procuratore di Gela dott. Lo Valvo,il comandante della Finanza Salvo Imbesi, il presidente della Pro Loco Crocetta Federico e alcuni assessori comunali, Dopo i preliminari saluti di benvenuto del Sindaco Caruso e i brevi interventi del deputato regionale on.Giuseppe Catania e dell’Arciprete di Acquaviva Platani don Vincenzo Valenza, davanti la sede municipale, è snodato il corteo, aperto dal folto gruppo dei “Tammura di Girgenti” a cui, preceduti dal labaro del Comune di Acquaviva Platani hanno fatto seguito tutti i partecipanti in direzione del corso principale dove, appunto, è stata allestita la Breccialfiorata 2023. C’è stato il taglio del nastro e la successiva visita ai tanti pannelli eucaristici che hanno reso suggestiva la coreografia e festoso tutto l’ambiente. Intanto, si proseguirà nella giornata di oggi, sabato, con l’inaugurazione della mostra-museo “Immagini Sacre”, donate da Mario Siracusa e, poi domani, domenica, con le messe e la solenne processione eucaristica e la visita alla mostra – museo- “Immagini sacre”. (VIDEO)