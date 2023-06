Bompensiere. Il sindaco sulla raccolta differenziata: “Il venerdì non è il giorno per buttare ciò che si vuole”

BOMPENSIERE. “Analizzando i dati della raccolta differenziata, ho notato un aumento della percentuale del rifiuto indifferenziato. E’ indice che non si differenzia bene come qualche mese fa”.

E’ il rilievo che il sindaco Salvatore Virciglio ha mosso alla cittadinanza in tema di raccolta differenziata. Il primo cittadino ha aggiunto: “E’ una situazione che verrà monitorata e controllata nei prossimi giorni perché su questo tema non si può andare indietro neanche di un passo”.

Il sindaco, infine, ha tenuto a ribadire un concetto: “Per conferire bene bisogna seguire scrupolosamente il calendario. Ma soprattutto: il venerdì non è il giorno per buttare tutto quello che si vuole ma bisogna solo conferire quello che non si può differenziare”.