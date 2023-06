Barche di Migranti abbandonate in spiaggia. MareAmico: “Sono pericolose e vanno rimosse”

Per MareAmico la presenza di queste barche arrugginite in spiaggia rappresenta un pericolo per la balneazione

“Da diverse settimane sulla spiaggia di Cannatello, ad Agrigento, e su quella di lido Rossello, Realmonte, ci sono due barche abbandonate, che sono servite a trasportare migranti in Italia.

All’ufficio delle Dogane e alla Capitaneria di porto abbiamo chiesto di prelevare e rottamare quei natanti”.

Lo ha reso noto l’associazione ambientalista MareAmico. “E’ arrivata l’estate e la presenza di queste barche arrugginite in spiaggia rappresenta un pericolo per la balneazione”, ha sottolineato MareAmico.

Fonte foto: MareAmico Agrigento