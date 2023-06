Allievi Agenti della Sezione di Paracadutismo di Caltanissetta (A.N.P.d’I) hanno prestato giuramento a Piacenza.

(DalI associazione nazionale paracadutisti d’Italia sezione di Caltanissetta) Venerdì 16 giugno presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Piacenza, hanno giurato gli allievi del 220° Corso, una cerimonia sobria ma comunque ricca di emozioni. La cerimonia di giuramento si è svolta in contemporanea in tutte le scuole con la partecipazione, a Trieste, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani. Tra i 1385 allievi Agenti della Polizia di Stato, 3 Allievi Agenti appartengono alla Sezione di Paracadutismo di Caltanissetta (A.N.P.d’I). I tre Allievi Agenti sono i San Cataldesi, AIERA Gioele, LA CAGNINA Vincenzo e il Barrafranchese BEVILACQUA Giovanni, quest’ultimo ha giurato a Trieste in videocollegamento.I tre Paracadutisti sono stati tre membri che hanno continuamente dimostrato il loro attaccamento, e non hanno mai fatto mancare la loro presenza, alla Sezione. In particolare Gioele AIERA è stato dapprima coadiutore nei corsi di paracadutismo, successivamente si è arruolato nell’Esercito tra i ranghi dei Bersaglieri per poi seguire il percorso del papà Michele, poliziotto della questura di Caltanissetta in quiescenza e attualmente parte del sindacato SAP della Polizia. Il paracadutista LA CAGNINA Vincenzo ha invece incrementato le fila della Polizia di Stato transitando dagli Alpini, mentre il paracadutista BEVILACQUA Giovanni, anch’egli ex bersagliere, ha deciso di transitare verso la Polizia di Stato dopo essere risultato vincitore del bando di concorso per il 220° corso Allievi Agenti della Polizia di Stato. In questo momento solenne insieme alle proprie famiglie i nostri ragazzi hanno voluto la presenza del Labaro di Sezione come testimone di questo giorno fondamentale per le loro vita da servitori dello Stato. Il giuramento sancisce un passaggio importante nella vita di chiunque indossi una divisa, nel caso dei Nostri paracadutisti si è trattato di ripetere il loro solenne giuramento con un’altra divisa ma sempre animati dagli stassi valori ed ideali. Giurare fedelà alla Repubblica con l’uniforme della Polizia di Stato, come ha avuto modo di dire il ministro Piantedosi “significa legarsi, impegnarsi, obbligarsi – significa creare un vincolo da cui non è possibile sciogliersi se non tradendo l’impegno assunto”. I nostri ragazzi nel giurare, nel prendersi l’impegno che li vincolerà per tutta la vita, lo hanno fatto davanti a tutte le istituzioni , davanti alla loro famiglia, davanti al labaro di Sezione e idealmente davanti ad altri sessanta milioni di connazionali che chiedono di essere protetti da militari e poliziotti come loro. Il labaro della Sezione ha sventolato a Piacenza per suggellare ancora di piu’ la solennita’ del loro gesto, quel labaro che rappresenta l’associazione d’arma dei Paracadutisti, che rappresenta la Sezione di Caltanissetta, intitolata ad un carabiniere che ha onorato il giuramento fino all’estremo sacrificio e che i Nostri Paracadutisti hanno voluto al loro fianco in questo giorno speciale. Per rimarcare il vincolo che li lega ai Paracadutisti e per ringraziare la Sezione per tutto quello è stata in grado di trasmettere loro, ovvero quei valori di cui i baschi amaranto sono custodi. Durante i corsi di paracadutismo, disciplina, rispetto delle regole e sacrificio, come quello dei nostri leoni della folgore, insegnano a non arrendersi mai, insegnano a raggiungere gli obiettivi senza mai mollare, la speranza è che lo spirito indomito del Paracadutista non li abbandoni mai e che li possa continuare a guidare durante tutto il resto della loro carriera tra le fiamme oro. Uno dei nostri ragazzi ha detto “la Sezione di Caltanissetta porta fortuna, considerando che il 95% dei soci indossano un uniforme”, c’è da dire che il Direttivo e gli istruttori avendo le nozioni, l’addestramento e la capacità comunicativa nel capire e trasmettere agli allievi le giuste conoscenze e l’addestramento per superare tutte le difficoltà senza mai mollare, hanno sicuramente fatto da esempio ed incentivato i soci ad intraprendere la vita delle armi. Dopo la cerimonia è stato ripetuto il rito di appuntare sulla nuova uniforme le ali d’argento, gesto che non è passato inosservato, a testimoniarlo infatti è stato il fatto che altri paracadutisti si sono uniti a questa piccola cerimonia simbolica ma ricca di valore, conclusasi con una mega pompata nel piazzale della scuola di Piacenza. Ai nostri ragazzi i migliori auguri per una carriera ricca di soddisfazione e consapevolezza del sacrificio che li aspetta al servizio del paese.