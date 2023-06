Al “Paolo Emiliani Giudici” di Mussomeli percorsi PON per sviluppare le potenzialità educative degli alunni

MUSSOMELI – Gli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado dell’ICS “Paolo Emiliani Giudici”, diretto dalla DS prof.ssa Agata Rita Galfano, sono stati protagonisti attivi e meritevoli di alcuni percorsi PON per la promozione e la valorizzazione educativa dei ragazzi, favorendo la loro crescita e lo sviluppo delle loro doti artistiche, sportive, canore e danzanti, informatiche ed ambientaliste per la formazione integrale ed armonica della loro personalità.

A tutto Sport, venerdì 26 maggio, presso la palestra comunale di viale Olimpia, la manifestazione finale del torneo di calcio realizzato con la partecipazione di alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Il progetto diretto dalle docenti esperte Carmelina Scannella e Geppina Messina è il prodotto conclusivo di un percorso didattico-formativo sull’attività sportiva finanziato con il PON/FSE 10.1.1A.

“Grease”, martedì 30 maggio, presso il Cine-Teatro “Manfredi” di Mussomeli, è stato presentato il video realizzato con la partecipazione dei bambini della scuola primaria dell’ICS “Paolo Emiliani Giudici”, diretto dalle docenti esperte Geppina Messina e Carmelina Scannella. “Grease” è il prodotto conclusivo di un percorso didattico-formativo sull’arte delle danze collettive e della musica finanziato con il PON/FSE 10.1.1A.

Il percorso P.O.N. “CreaAttivaMente atelier digitale”, ha impegnato con grande e attiva partecipazione gli alunni della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Paolo Emiliani Giudici”, i quali sono stati guidati dalla docente esperta Falletta Morena e dalla docente tutor Falletta Marcella. Tale percorso si è concluso mercoledì 7 giugno con l’inaugurazione della mostra finale dei lavori realizzati.

“Edugreen”,con l’esperto esterno prof. Davide Broccia, tutor prof.ssa Adriana Cino. Durante il percorso gli studenti si sono cimentati in varie attività, tra le quali la piantumazione di semi per meglio comprendere il ciclo di vita delle piante e attività ambientaliste quali la visita all’isola ecologica di Mussomeli, la visita guidata al giardino della Kolymbethra ad Agrigento, dove gli studenti hanno potuto vivere una reale esperienza di outdoor education.

“Tutti in scena e il teatro fa scuola”,con gli esperti proff. Maria Francesca Munì e Federica Prezioso, tutor proff. Adriana Cino e Francesca Di Pasquale. Laboratorio teatrale che hanno visto corsisti e docenti impegnati nella preparazione del musical “La Bella e la Bestia” che è stato rappresentato all’auditorium “Lillo Zucchetto” di contrada Prato, l’8 Giugno 2023, spettacolo molto partecipato che ha messo in luce le doti recitative, musicali e danzanti degli alunni convolti.

Nel percorso “In-vesti digitali”, diretto dalla docente esperta Tomasini Rosalinda e dalla docente tutor Di Giovanni Maria Angelica, con gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, si è voluto privilegiare come prassi didattica un “percorso di realtà”, che consentisse loro di usare le loro competenze digitali in modo integrato alle altre competenze didattiche. Gli studenti hanno esercitato autonomia e responsabilità: si sono mobilitati per costruire il loro sapere e sono stati chiamati a selezionare, a scegliere e a decidere.

Nel modulo “Green School”, condotto dall’esperto esterno prof. Broccia Davide e dalla docente tutor Tomasini Rosalinda, si sono volute potenziare l’apprendimento e la partecipazione sociale degli alunni della scuola primaria, valorizzando tutte le risorse e le differenze presenti nel gruppo classe, con l’acquisizione da parte degli allievi di tecniche, strategie e strumenti utili a costruire la propria competenza ecologista.

Ai diversi percorsi hanno partecipato attivamente le famiglie degli alunni che hanno molto gradito le attività svolte dai loro figli, esprimendo un convinto apprezzamento alle iniziative educative realizzate dai docenti. (Dalla Scuola prof. Tonino Calà Responsabile comunicazione esterna ICS “Paolo Emiliani Giudici”)